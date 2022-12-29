



Британия выделит Украине 2,3 млрд фунтов в 2023 году

Великобритания выделит 2,3 млрд фунтов стерлингов (2,7 млрд долларов) на поддержку Украины в следующем году. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает The Guardian.



"Еще 2,3 млрд фунтов стерлингов поддержки в следующем году, и мы убедимся, что у них есть системы вооружения, которые им нужны, и Соединенное Королевство поможет им купить их в других странах мира", - сказал министр.



Он отметил, что Британия предоставит Украине системы вооружения, которые соответствуют советским образцам. Уоллес отметил, что недавно Британия предоставила тысячи зенитных ракет, чтобы ВСУ могли сбивать дроны.



К тому же, Великобритания предоставляет свои знания и опыт для того, чтобы была возможность лучше координировать противовоздушную оборону. Страна делает все возможное, чтобы Украина могла одержать победу на земле и оттеснить российскую армию.



"Я обратил внимание на вчерашние комментарии Гордона Брауна, что очень важно, чтобы мы указали и напомнили миру, что мы видим, как Россия нарушает международное право, систематически участвует в военных преступлениях, изнасилованиях и тому подобном, и нельзя игнорировать, что мы все должны противостоять этому и убедиться, что Россия понимает, что если она не прекратит то, что делает сейчас, это будет иметь долгосрочные последствия", - добавил Уоллес.



Отметим, что правительство Британии собиралось увеличить размер оборонного бюджета на фоне войны в Украине, чтобы не допустить сокращения реального уровня капиталовложений в сферу обороны из-за высокой инфляции.