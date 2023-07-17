



Британия вводит новые санкции в отношении России

Правительство Великобритании ввело санкции в отношении 14 россиян, учитывая попытки российских властей уничтожить украинскую национальную идентичность, в том числе против 11 причастных к принудительной депортации украинских детей.



Об этом говорится на сайте британского правительства.



"В ужасной программе принудительной депортации детей и полной ненависти пропаганде, которую извергают его лакеи, мы видим настоящее намерение Путина – стереть Украину с карты. Сегодняшние санкции направлены на привлечение к ответственности тех, кто поддерживает режим Путина, включая тех, кто хочет видеть уничтожение Украины, распад ее национальной идентичности и уничтожение ее будущего", - заявил министр иностранных дел Джеймс Клеверли.



В новый санкционный список попали 14 россиян, из них 11 человек, причастных к принудительной депортации украинских детей. Среди них – уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова и министр образования России Сергей Кравцов.



Эти лица сыграли роль в российской программе депортации, направленной на уничтожение украинской культурной и национальной идентичности, отмечается в пресс-релизе.



Сообщается, что более 19 тысяч украинских детей были принудительно депортированы в Россию или временно контролируемую ею территорию. Многие дети помещены в лагеря для перевоспитания в незаконно оккупированном Крыму и на материковой части России, где в отношении их проводится российско-ориентированное академическое, культурное, патриотическое и военное воспитание.





