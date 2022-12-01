



Британия ввела санкции против РФ за мобилизацию

Великобритания объявила о введении санкций против 22 чиновников РФ, причастных к военным преступлениям в Украине и организации так называемых "референдумов". Об этом сообщил британский МИД в среду, 30 ноября.



В санкционный список попал вице-премьер-министр РФ Денис Мантуров, который "отвечает за надзор за российской оборонной промышленностью и оснащение мобилизованных войск".



Ограничения касаются Аркадия Гостева, директора Федеральной службы исполнения наказаний РФ, и Дмитрия Безруких, руководителя Федеральной службы исполнения наказаний Ростовской области. В Лондоне объяснили это тем, что они "тесно сотрудничали с олигархом Евгением Пригожиным" для пополнения состава частной военной компании "Вагнера" за счет заключенных.



Кроме того, санкции были введены против главы Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой и руководителя избиркома Ростовской области Андрея Бурова за "организацию фейковых референдумов на четырех временно оккупированных территориях Украины".



Также в санкционный список попали 10 губернаторов и глав регионов России, в том числе руководители Дагестана, Ингушетии и Калмыкии – одних из самых бедных этнических республик, откуда призывается значительное количество военных для войны в Украине. Санкции введены также против военных комиссаров пяти российских регионов, включая военного комиссара Москвы Игоря Егорова.



В обосновании к санкциям указывается, что губернаторы и военные комиссары участвовали в организации на территории России частичной мобилизации, что классифицируется как действия, направленные на "подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".



Британские санкции предусматривают замораживание активов подсанкционных лиц, запрет их въезда на территорию страны, а также запрет посадки и разрешение изъятия самолетов, находящихся в собственности таких лиц.



Напомним, что нарушение санкций стало уголовным преступлением в Евросоюзе.