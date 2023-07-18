



Британия ввела санкции против двух министров РФ за депортацию украинских детей

Великобритания ввела 14 новых санкций, 11 из которых связаны с насильственной депортацией украинских детей. Таким образом в Лондоне отреагировали на "попытки России разрушить украинскую национальную идентичность".



Санкции введены против двух министров РФ. К ним будут применены такие меры, как замораживание активов и запрет на поездки.



"В его зловещей программе насильственной депортации детей и в дышащей ненавистью пропаганде, которую извергают его приспешники, мы видим подлинные намерения Путина – стереть Украину с лица земли. Сегодняшние санкции – это способ призвать к ответу тех, кто поддерживает путинский режим, в том числе тех, кто хочет, чтобы Украина была уничтожена, ее национальная идентичность – разрушена, а будущее – стерто с лица земли", - заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.



В прошлом месяце Евросоюз ввел санкции против тех, кто несет ответственность за "принудительное перемещение и депортацию украинских детей и лиц, ответственных за разграбление культурного наследия Украины", передает Голос Америки.



В июне 2022 года Великобритания также ввела санкции против российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за принудительное перемещение и усыновление украинских детей.



Британия подчеркивает, что многие из этих детей были отправлены в лагеря перевоспитания, где их "подвергали ориентированному на Россию академическому, культурному, патриотическому и военному воспитанию".



В свою очередь Россия заявила, что вывезла приблизительно 700 000 детей из зон конфликта в Украине на российскую территорию "для их защиты".



Украине удалось вернуть некоторых из них, но многие остаются незаконно депортированными, без разрешения родителей и украинских властей.



В июне украинская прокуратура предъявила российскому политику и двум предполагаемым украинским коллаборационистам обвинения в военных преступлениях в связи с предполагаемой депортацией десятков детей-сирот из Херсона.



Санкции вводятся, в частности, против министра образования России Сергея Кравцова.



Под санкции также попали министр культуры России Ольга Любимова "за использование своего положения для поддержки пагубной антиукраинской политики российского государства", и бывший ведущий Russia Today Антон Красовский за ведение "пропаганды, направленной на разжигание насилия и ненависти к Украине".