



Британия ввела санкции против четырех российских олигархов

Великобритания ввела санкции против четырех российских олигархов. Под санкции попали основатели группы "Evraz" Аалександр Абрамов и Александр Фролов, гендиректор татарстанского АО "ТАИФ" Альберт Шигабутдинов и гендиректор АО "Татавто" Айрат Шаймиев. Им запрещено въезжать в страну, их активы заморозят, сообщили в правительстве Британии.



Всего с начала войны британское правительство ввело санкции против более 120 крупных российских бизнесменов. Их совокупное состояние превышает 140 млрд фунтов стерлингов. Эти деньги очень бы пригодились на послевоенное восстановление Украины.



