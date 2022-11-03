Новости » Политика
Британия ввела санкции против четырех российских олигархов
03.11.2022 06:49 Раиса Вовк

Британия ввела санкции против четырех российских олигархов

Великобритания ввела санкции против четырех российских олигархов. Под санкции попали основатели группы "Evraz" Аалександр Абрамов и Александр Фролов, гендиректор татарстанского АО "ТАИФ" Альберт Шигабутдинов и гендиректор АО "Татавто" Айрат Шаймиев. Им запрещено въезжать в страну, их активы заморозят, сообщили в правительстве Британии

Всего с начала войны британское правительство ввело санкции против более 120 крупных российских бизнесменов. Их совокупное состояние превышает 140 млрд фунтов стерлингов. Эти деньги очень бы пригодились на послевоенное восстановление Украины. 

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы