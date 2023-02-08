Британия ввела новые санкции против России: попали оборонные компании
Великобритания расширила санкции против России. Под ограничения попали 15 физических и юридических лиц, в том числе российские оборонные компании. Об этом говорится на сайте британского правительства.
«Эти новые санкции усиливают экономическое давление на путина, подрывая его военную машину, чтобы помочь Украине одержать победу. Я полон решимости, в соответствии с нашими законами, что россия не будет иметь доступа к замороженным нами активам до тех пор, пока она не прекратит раз и навсегда свои угрозы территориальному суверенитету и целостности Украины», – заявил министр иностранных дел Джеймс Клеверли.
Под санкции попали:
- производитель российских беспилотников CST;
- компания «РТ-Комплект», которая производит детали для вертолетов;
- компания «Оборонлогистика», организующая транспортировку и доставку российской военной техники;
- «Универсалмаш» и «Липецк», которые производят или модифицируют гусеничные шасси для зенитно-ракетных комплексов;
- компания-разработчик программного обеспечения, занимающаяся военной авиацией «Топаз».
- Борис Титов – уполномоченный президента по правам предпринимателей;
- Николай Егоров – до недавнего времени заместитель председателя правления крупнейшего частного нефтеперерабатывающего завода в россии;
- Сергей Руднов – владелец прокремлевского издания Regum;
- Светлана Кривоногих — акционер банка «россия» и Национальной Медиа Группы;
- Виктор Мячин — владелец «Аэростарта», российской компании по техническому обслуживанию и ремонту самолетов.