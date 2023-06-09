



Британия впервые обвинила Иран в военной помощи России



Британия впервые обвинила Иран в том, что он оказывает военную помощь России. В частности, Тегеран передает боеприпасы.



Об этом заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли, пишет Sky News.



Глава МИД после заявлений координатора Совета нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби о поставках дронов-камикадзе из Ирана в Россию заявил, что Британия согласна с данными американцев.



"Иран предоставил России постоянный поток оружия и боеприпасов, которые используются для убийства гражданских лиц в Украине", - отметил Клеверли.



Также он добавил, что взамен Россия передает Ирану сложные военные технологии, финансовую поддержку и консультации, которые режим может использовать для угрозы странам на Ближнем Востоке и подавления протестов.

