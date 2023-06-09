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Британия впервые обвинила Иран в военной помощи России
09.06.2023 20:45 Ирина Демьянова

Британия впервые обвинила Иран в военной помощи России


Британия впервые обвинила Иран в том, что он оказывает военную помощь России. В частности, Тегеран передает боеприпасы.

Об этом заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли, пишет Sky News.

Глава МИД после заявлений координатора Совета нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби о поставках дронов-камикадзе из Ирана в Россию заявил, что Британия согласна с данными американцев.

"Иран предоставил России постоянный поток оружия и боеприпасов, которые используются для убийства гражданских лиц в Украине", - отметил Клеверли.

Также он добавил, что взамен Россия передает Ирану сложные военные технологии, финансовую поддержку и консультации, которые режим может использовать для угрозы странам на Ближнем Востоке и подавления протестов.
 

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