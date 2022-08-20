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Британия: РФ не имеет права быть членом G20
20.08.2022 07:06 Алина Груднева

Британия: РФ не имеет права быть членом G20

Великобритания считает, что Россия не имеет морального права быть членом саммита G20.

 
По данным Reuters, такое заявление распространило министерство иностранных дел Соединенного Королевства.
 
"Россия не имеет морального права быть членом G20, пока она продолжает свое вторжение в Украину", - сказано в заявлении.
 
Напомним, что на предстоящий саммит запросили президента Украины Владимира Зеленского. Также появилась информация о том, что на мероприятие намерен прибыть президент РФ Владимир Путин.

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