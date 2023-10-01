



Британия разместит военных в Украине: Медведев уже ответил

Британские войска впервые будут размещены в Украине для инструктажа бойцов ВСУ.



По данным газеты The Telegraph, такое заявление сделал министр обороны Великобритании Грант Шаппс.



По его словам, перенос официальной программы обучения украинских военных необходим, чтобы не полагаться на британские базы и других членов НАТО. Об этом Шаппс говорил с руководством армии Соединенного Королевства. Также глава оборонного ведомство призвал британские компании открыть свои предприятия в Украине.



Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже отреагировал на эту новость таким образом: "Все-таки эти недоумки активно толкают нас к Третьей мировой".