Новости » Политика
Британия расширила запрет на импорт золота из РФ
02.11.2022 22:16 Юлия Фрилис

Британия расширила запрет на импорт золота из РФ

Глава Полтавской областной государственной администрации Дмитрий Лунин сообщил о том, что Великобритания расширила запрет на импорт золота из России. Соединенное Королевство не будет принимать русское золото, даже если оно обрабатывалось в третьих странах.

Кроме того, Великобритания запретила импорт из России золотых ювелирных украшений, за исключением случаев их ввоза и вывоза для персонального использования. Это еще один шаг для перекрытия потоков, из которых Россия финансирует войну против нашего государства.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы