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Британия прокомментировала атаку беспилотников на Москву
30.05.2023 19:28 Раиса Вовк

Британия прокомментировала атаку беспилотников на Москву

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли оправдал атаку беспилотников на Москву.

Министр заявил, что Украина имеет законное право защищаться и может "использовать силу за пределами своих границ", сообщает Sky News.

"Они имеют законное право делать это в пределах своих границ, но также имеют право использовать силу за пределами своих границ, чтобы подорвать способность России направлять силу на саму Украину", – отметил британский министр.

По словам Клеверли, "легитимные военные цели" за пределами границ Украины являются частью ее самообороны. "Мы должны это признать", – подчеркнул он. 

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