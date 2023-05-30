



Британия прокомментировала атаку беспилотников на Москву

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли оправдал атаку беспилотников на Москву.



Министр заявил, что Украина имеет законное право защищаться и может "использовать силу за пределами своих границ", сообщает Sky News.



"Они имеют законное право делать это в пределах своих границ, но также имеют право использовать силу за пределами своих границ, чтобы подорвать способность России направлять силу на саму Украину", – отметил британский министр.



По словам Клеверли, "легитимные военные цели" за пределами границ Украины являются частью ее самообороны. "Мы должны это признать", – подчеркнул он.