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Британия призывает правительство Израиля избегать разногласий
25.07.2023 13:36 Алина Груднева

Британия призывает правительство Израиля избегать разногласий

Великобритания призвала правительство Израиля сохранить независимость судебной системы.

Соответствующее заявление опубликовало Министерство иностранных дел Соединенного Королевства на фоне принятия Кнессетом поправки к Основному закону о судебной системе.

"Хотя точные конституционные механизмы Израиля являются сугубо делом израильтян, мы призываем израильское правительство к достижению консенсуса и к избежанию разногласий для сохранения надежной системы сдержек и противовесов и независимости судебной системы Израиля", — сказано в заявлении.

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