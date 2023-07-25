



Британия призывает правительство Израиля избегать разногласий

Великобритания призвала правительство Израиля сохранить независимость судебной системы.



Соответствующее заявление опубликовало Министерство иностранных дел Соединенного Королевства на фоне принятия Кнессетом поправки к Основному закону о судебной системе.



"Хотя точные конституционные механизмы Израиля являются сугубо делом израильтян, мы призываем израильское правительство к достижению консенсуса и к избежанию разногласий для сохранения надежной системы сдержек и противовесов и независимости судебной системы Израиля", — сказано в заявлении.