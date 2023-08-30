



Британия призывает Китай помочь установить мир в Украине

С призывом помочь прекратить развязанную РФ полномасштабную войну в Украине обратился к официальному Китаю министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.



В одном из интервью в Пекине Джеймс Клеверли рассказал, что он обратился к высокопоставленным китайским чиновникам с просьбой придерживаться своих ранее взятых обязательств по поддержанию территориальной целостности Украины, сообщает Bloomberg.



"Мой визит сюда связан с развитием двусторонних отношений между Великобританией и Китаем. Я выразил мнение о том, что жестокое вторжение России в Украину не имеет оправдания ни в Москве, ни где-либо еще", – заявил Клеверли.



Издание отмечает, что данная поездка может подготовить почву для первой встречи тет-а-тет между премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и главой Китая Си Цзиньпином на саммите "Группы двадцати", который пройдет в Индии в следующем месяце. При этом британский премьер остается единственным лидером G20, который до сих пор не встречался лично с Си Цзиньпином после снятия ограничений, связанных с COVID.