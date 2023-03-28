



Британия призвала Си Цзиньпина к прямым переговорам с Зеленским

По поводу любого конкретного мирного предложения, Си Цзиньпин непосредственно должен пообщаться с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время слушаний в процедурном комитете британской Палаты общин.



Премьер-министр Британии считает, что последние действия Китая в связи с полномасштабным вторжением России в Украину взорвали его статус как нейтральной стороны, и отныне Лондон призывает Пекин к конструктивным шагам в этом направлении.



Сунак отметил, что Лондон и другие западные столицы приветствуют поддержку Китаем территориальной целостности Украины в рамках различных заявлений и форматов, однако не считают, что действия Пекина придают доверие Китаю как к нейтральной стороне.



"Мы призываем Си Цзиньпина (главу Китая - ред.) напрямую пообщаться с президентом Зеленским по любому конкретному мирному предложению, которое Китай заинтересован предложить… Для Китая было бы правильно взаимодействовать непосредственно с Украиной в этом вопросе", - отметил Сунак.



Комментируя недавний визит китайского лидера в Москву, премьер Британии констатировал, что Россия зависит от Китая, поэтому он призывает Си Цзиньпина использовать свое влияние на российского диктатора Владимира Путина, чтобы убедить его прекратить эту войну и вывести войска из Украины в качестве предпосылки для переговоров.



"В мирном предложении Китая были разные пункты, их поддержка территориальной целостности Украины действительно заслуживает одобрения. Но, как я уже сказал, их другие действия другие заявления подорвали доверие к ним как к нейтральной стороне в этом вопросе", - добавил он.



Ожидалось, что Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в течение нескольких дней после визита в Москву, поскольку он не общался с ним после вторжения России. Однако этот разговор еще не состоялся.



Напомним, как ранее заявили на Банковой, разговор Зеленского и Си Цзиньпина планируется, но у ее организации возникли определенные сложности из-за позиции Пекина.



Во время визита главы Китая в Москву, в СМИ появилась информация, что после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным он может позвонить по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому. Однако украинский президент сообщил, что не получал от Китая предложений по переговорам.