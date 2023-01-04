Британия признает КСИР террористической организацией
Великобритания официально объявит Корпус стражей исламской революции, арестовавший семерых человек, связанных с Соединенным Королевством в связи с протестами в Иране, террористической организацией.
Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на источники.
По их словам, об этом будет объявлено в течение нескольких недель. Такой шаг поддержали министр безопасности и министр внутренних дел Великобритании.
Это будет означать, что принадлежность к КСИР, участие в ее собраниях и публичное ношение логотипа станет уголовным преступлением в Соединенном Королевстве.