



Британия прекратила расследование в отношении Фридмана по двум обвинениям

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании прекратило расследование в отношении российского предпринимателя Михаила Фридмана по двум из трех обвинений, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.



В частности сообщается, что агентство прекратило расследование по подозрению в сговоре с целью обмана МВД страны, а также в сговоре с целью дачи ложных показаний. Однако оно по-прежнему ведет расследование по подозрению в отмывании денег.



В декабре 2022 года агентство распространило сообщение о том, что в Лондоне задержан российский бизнесмен, подозреваемый в отмывании денег, и двое его возможных сообщников. Во время обыска были изъяты несколько электронных устройств и “значительные суммы наличными”.



При этом британские правоохранители отказались раскрыть личность задержанного. Позже источник сообщил, что речь идет о Фридмане. Всех троих задержанных допросили и после этого отпустили под залог.



