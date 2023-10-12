



Британия подтверждает отправку в Средиземноморье кораблей и не только

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил информацию об отправке наблюдательного самолета и двух кораблей Королевского флота в Средиземное море для поддержки Израиля.



По словам главы британского правительства, Соединенное Королевство сделает вклад в предотвращение эскалации на Ближнем Востоке.



"Британские вооруженные силы будут в режиме ожидания, чтобы оказывать практическую поддержку Израилю и партнерам в регионе, а также предложить сдерживание и гарантии", - отметил Сунак.



По его словам, в пакет британской военной помощи Израилю войдут вертолеты, самолеты P8, рота морской пехоты и средства наблюдения. Переброска Королевского флота к израильскому побережью состоится на следующей неделе.