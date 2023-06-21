



Британия поддержит упрощенную процедуру вступления Украины в НАТО

Великобритания поддержит вступление Украины в НАТО по упрощенной процедуре. Об этом заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли, сообщает The Guardian.



Клеверли отметил, что Британия поддержит предложение о том, что Украине не нужно будет проходить этап Плана действий по членству (ПДЧ) для вступления в военный альянс.



Процесс ПДЧ предполагает, что страны-кандидаты получают оценки и советы по мере того, как они предпринимают шаги, направленные на достижение критериев НАТО в оборонной и других областях.



Если бы Украина фактически пропустила такой этап, это бы поставило ее в одну категорию с новым членом Финляндией. Для сравнения, Северная Македония принимала участие в 20-летней программе до вступления в 2020 году.



"Мы видели, как Украина развивается и развивается невероятно быстро. Йенс Столтенберг на неформальном саммите министров иностранных дел НАТО сказал, что на самом деле многие требования Плана действий по членству в Альянсе уже выполняются", - сказал Клеверли.



Клеверли добавил, что Украине удается успешно реформировать свои вооруженные силы в ходе полномасштабной войны с Россией.



"Я думаю, что позиция Британии была бы очень и очень благосклонна, если бы мы отошли от плана действий по членству, признав, что случаи как Швеции, так и Финляндии не требовали этого. Украинцы продемонстрировали свою приверженность реформе Вооруженных сил и проявили себя на поле боя. И я думаю, что все союзники НАТО признают это", - отметил министр.