



Британия планирует значительное увеличение налога на сверхприбыль для компаний

Великобритания планирует значительное увеличение налога на сверхприбыль для компаний...



Британский министр финансов Джереми Хант рассматривает возможность значительного увеличения налога. на сверхприбыль для нефтегазовых компаний и распространение его на компании, производящие электроэнергию.



Согласно плану, о котором впервые сообщила The Times, налог увеличат с 25% до 35%. Сбор также будут применяться и к производителям электроэнергии. Нововведение будет действовать на три года дольше - до 2028 вместо 2025-го, как было запланировано сначала.



Согласно расчетам налог позволит собрать в общей сложности 45 млрд фунтов в течение следующих пяти лет.