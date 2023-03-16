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Британия планирует запретить TikTok на правительственных мобильных телефонах
16.03.2023 14:55 Ирина Демьянова

Британия планирует запретить TikTok на правительственных мобильных телефонах

Китайская программа для социальных сетей TikTok будет запрещена на телефонах и других устройствах, которые используются министрами и гражданскими служащими в Британии, из соображений безопасности.

Об этом  сообщает BBC.

Ожидается, что министр по делам кабинета министров Оливер Дауден позже выступит с заявлением перед членами парламента. Официальных комментариев по этому поводу не было, но министр по вопросам безопасности Том Тугендхат попросил Национальный центр кибербезопасности рассмотреть это решение.

Правительство Великобритании подверглось давлению со стороны высокопоставленных членов парламента, которые призвали последовать примеру США и Еврокомиссии с целью запрета приложения.

TikTok решительно отверг обвинения в том, что он передает данные пользователей китайскому правительству.

 

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