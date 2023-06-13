



Британия передаст Украине средства противовоздушной обороны на круглую сумму

Великобритания предоставит Украине средства противовоздушной обороны на сумму 92 млн фунтов стерлингов (116 млн долларов США). Об этом говорится в заявлении правительства страны.



«Вооружение будет закуплено в ближайшие месяцы через Международный фонд для Украины (IFU), оно должно усилить возможности Украины защищать свою критически важную инфраструктуру, гражданское население и людей на передовой», – отметили в пресс-службе правительства.



В пакет помощи войдут радары ПВО для защиты от российских ударов, а также противовоздушные пушки и значительное количество боеприпасов разных типов.



В британском правительстве отметили, что суммарный взнос страны в Международный фонд для Украины составил уже 250 млн фунтов (315 млн долларов).



Напомним, недавно Украина направила в Британию первые группы своих пилотов для обучения управлению западными истребителями.