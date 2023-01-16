



Британия передаст Украине самый большой пакет военной помощи

Великобритания передаст украинским военным наиболее значительный на сегодня пакет военной помощи. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет The Guardian.



По его словам, в новый пакет войдет эскадрон танков "Challenge 2" с бронированными эвакуационными и ремонтными машинами, 8 орудий AS90 и далее их количество будет увеличено.



Кроме этого в список вошли:



100 тыс. артиллерийских снарядов;

100 усовершенствованных ракет;

десятки БпЛА;

100 единиц бронетехники, включая БТР "Бульдог";

запасные части для поддержки украинских танков и бронированных машин.



"Сегодняшний пакет является "важным увеличением возможностей Украины". Это значит, что они могут перейти от существования к изгнанию российских войск с украинской земли", - сказал Уоллес.



По его словам, Великобритания ожидает очередного наступления российских военных. Поэтому союзники Украины должны ускорить коллективные усилия, чтобы экономически и военно давить на Россию.



При этом решение о таком пакете помощи делает Великобританию первой западной страной, которая будет поставлять украинцам основные боевые танки.



Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о возможности поставок странами-членами Альянса тяжелых танков Украины.



Также ранее мы писали, что Великобритания официально подтвердила, что предоставит Украине танки Challenger 2, а также дополнительные артиллерийские системы.