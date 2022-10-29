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Британия ответила на обвинения минобороны РФ
29.10.2022 17:03 Алина Груднева

Британия ответила на обвинения минобороны РФ

Великобритания ответила министерству обороны России на обвинения в том, что британские военные якобы причастны к атакам на газопроводы "Северный поток".

 
Заявление сделал представитель оборонного ведомства Соединенного Королевства.
 
"Чтобы преуменьшить свое деструктивное поведение во время вторжения в Украину, российское министерство обороны прибегло к массовым ложным заявлениям", — сказал он.
 
По его словам, "эта сфабрикованная история" больше указывает на дебаты внутри российского правительства, чем на Запад.

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