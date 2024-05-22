



Британия обвинила Китай в продаже оружия России

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс обвинил Китай в предоставлении или подготовке к предоставлению России летального оружия для использования в войне против Украины.



Шаппс заявил на конференции в Лондоне, что у американской и британской военной разведки есть доказательства того, что помощь в виде летального оружия "уже поступает или будет поступать из Китая в Россию", а дальше – на поле боя в Украину.

Министр сказал, что, по его мнению, "это значительное развитие событий", передает агентство Reuters.



"Мы должны быть обеспокоены этим, потому что в первые дни этой войны Китай хотел бы представить себя как страну, имеющую сдерживающее влияние на президента России Владимира Путина", – добавил он.



Шаппс также отметил, что "у нас есть доказательства того, что Россия и Китай сотрудничают в разработке боевой техники для использования в Украине".



"Как мы видели из государственного визита Путина в Пекин и 64% роста торговли между Россией и Китаем с момента полномасштабного вторжения... они прикрывают друг друга", – заявил британский министр.