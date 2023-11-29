



Британия обвинила Иран в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке

Иран при помощи своих марионеток дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке.



Такое заявление на заседании Совбеза ООН, на котором обсуждается война между Израилем и ХАМАСом, сделал государственный министр Великобритании по Ближнему Востоку лорд Ахмад.



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"Британия четко заявляет, что Иран представляет угрозу для региона за счет дестабилизирующей активности и поддержки марионеток, включая ХАМАС, Хизбаллу и палестинский "Исламский джихад", - сказал лорд Ахмад.