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Британия обвинила Иран в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке
29.11.2023 21:31 Алина Груднева

Британия обвинила Иран в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке

Иран при помощи своих марионеток дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке.

Такое заявление на заседании Совбеза ООН, на котором обсуждается война между Израилем и ХАМАСом, сделал государственный министр Великобритании по Ближнему Востоку лорд Ахмад.

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"Британия четко заявляет, что Иран представляет угрозу для региона за счет дестабилизирующей активности и поддержки марионеток, включая ХАМАС, Хизбаллу и палестинский "Исламский джихад", - сказал лорд Ахмад.

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