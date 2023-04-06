



Британия обучила более 10 тысяч украинских военных, еще 20 тысяч на очереди

Великобритания уже натренировала более 10 тысяч военных Вооруженных сил Украины. Об этом заявило Минобороны Великобритании.



"Операция Interflex продолжает подготовку личного состава Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.



Отмечается, что на сегодняшний день обучено более 10 000 новобранцев.



"Великобритания продолжает поддерживать Украину, поскольку мы стремимся обучить 20 тысяч новобранцев в 2023 году", - добавили в Минобороны.



Напомним, что украинские артиллеристы закончили обучение на самоходных артиллерийских установках AS90 в Великобритании. Это вторая партия бойцов, прошедшая тренировку.



Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал работу украинских военных, уничтожающих оккупантов с помощью британской гаубицы L119.