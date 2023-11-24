



Британия обещает дополнительную гумпомощь Газе

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал выделение дополнительной гуманитарной помощи Газе.



Соответствующий комментарий он сделал, находясь с визитом солидарности в Израиле.



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Он также приветствовал временное прекращение огня в обмен на освобождение части заложников, которых террористы удерживают в Газе.



"Мы надеемся увидеть сегодня освобождение израильских похищенных, и я прошу все стороны продолжить работу над освобождением всех похищенных", - отметил он.