Освобождение заложников из Газы: прямая трансляция с КПП Рафиах
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Британия обещает дополнительную гумпомощь Газе
24.11.2023 16:08 Алина Груднева

Британия обещает дополнительную гумпомощь Газе

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал выделение дополнительной гуманитарной помощи Газе.

Соответствующий комментарий он сделал, находясь с визитом солидарности в Израиле.

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Он также приветствовал временное прекращение огня в обмен на освобождение части заложников, которых террористы удерживают в Газе.

"Мы надеемся увидеть сегодня освобождение израильских похищенных, и я прошу все стороны продолжить работу над освобождением всех похищенных", - отметил он.

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