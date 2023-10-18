



Британия о взрыве в больнице Газы: поспешили с выводами

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли прокомментировал массовые обвинения в отношении Израиля из-за удара по арабской больнице в городе Газа.



"Вчера вечером слишком многие поторопились с выводами о трагической гибели людей в больнице Аль-Ахли. Эта ошибка может поставить под угрозу еще больше жизней. Ждите фактов, сообщайте о них точно и ясно", - призвал он.



Таким образом министр прокомментировал заявление представителя ЦАХАЛа Даниэля Хагари, раскритиковавшего СМИ за распространение фейков и необоснованных обвинений против Израиля на основании слов террористов.



Он предоставил разведданные о том, что ракета, которая угодила по территории больницы, была выпущена "Исламским джихадом" и предназначалась Израилю.