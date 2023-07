Британия о медленном контрнаступлении: Все идет по плану

Контрнаступление украинских войск идет по плану, который разрабатывали вместе с партнерами. Украина оправдывает ожидания союзников. Об этом заявил министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи в интервью The Telegraph.



"Пока Украина оправдывает наши ожидания. Они широко реализуют план, который они разработали с нами, американцами и другими прошлой зимой. Это не голливудский фильм. Не было момента, когда начнут катиться танки, заиграет музыка, заиграет монтаж войны, а затем - в конце - победа в сентябре", - сказал он.



Хиппи отверг опасения и критические оценки Германии о том, что контрнаступление Украины якобы замедлилось.



"Я не думаю, что это особенно честно. Украинцы будут использовать оборудование так, как им удобнее, и очень тяжело давать комментарии, когда ты сидишь в тысячах миль от линии фронта", - подчеркнул британский министр.



По мнению Хиппи, Украина поступила правильно, что не отправила сразу весь боевой резерв и предоставленное вооружение на минные поля российских оккупантов.



"Поэтому я считаю, что кропотливый прогресс, который они делают, необходим, и когда они пройдут через полосы препятствий, у них все еще будет много боевой силы, готовой использовать для прорыва", - подчеркнул министр.



Напомним, издание The New York Times заявило, что ВСУ усиливают наступление в Запорожской области. Защитники хотят перерезать оккупантам "сухопутный путь" в Крым, а также освободить Токмак и Мелитополь.



При этом президент Владимир Зеленский намекнул на успехи украинских войск на фронте, но подчеркнул, что новости будут позже.



Некоторые другие западные издания также отмечают, что Украина начала новую фазу наступления и направила на фронт дополнительные силы.