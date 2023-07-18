



Британия: Нельзя допустить, чтобы война в Украине продолжалась еще 500 дней

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что мир не может допустить затягивания войны в Украине и призвал российского президента Путина немедленно вывести войска из Украины, а также разблокировать Черное море для судоходства.



"Мы не можем допустить, чтобы эта война продолжалась еще 500 дней", - сказал Клеверли во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, передает Укринформ.



Клеверли напомнил, что Генассамблея ООН неоднократно призывала к миру, основанного на принципах Устава ООН, а также общем убеждении, что сила не равна праву.



"План Президента Зеленского из десяти пунктов показал путь вперед. Украина хочет мира. Мы хотим мира. Весь мир хочет мира", – отметил Клеверли.



Он подчеркнул, что справедливый и прочный мир - это то, чего хочет международное сообщество, и Россия должна сделать этот выбор уже сегодня, выведя все свои войска из Украины. "Господин Путин, верните свои войска домой, закончите эту войну сейчас", – заявил Клеверли.