



Британия не выдала визы россиянам для участия в мероприятии ООН

Правительство Великобритании не выдало визы российским делегатам для участия в сессии правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН. Об этом заявило постоянное представительство РФ при ООН.



"Правительство Великобритании не выдало визы российским делегатам для участия в сессии Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН, проходившей в Лондоне с 23 по 28 июля по приглашению Международной морской организации (ИМО). Наши коллеги были уполномочены Генассамблеей ООН и Конференцией ФАО соответственно представлять данные руководящие органы", - говорится в сообщении.



Россияне утверждают, что своим решением Британия якобы "нарушила свои международные обязательства как страна, где находится штаб-квартира ИМО", и решила "бросить вызов" соответствующим решениям Генассамблеи ООН и Конференции ФАО.



