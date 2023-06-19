



Британия не отменит санкции против РФ, пока та не выплатит компенсации Украине

Великобритания приняла закон, предусматривающий сохранение санкций в отношении России до тех пор, пока она не выплатит Украине компенсацию. Об этом сообщает британский МИД.



"Великобритания вводит новое законодательство, позволяющее сохранять санкции в отношении России до тех пор, пока Москва не выплатит компенсацию Украине", - говорится в документе, распространенном британским внешнеполитическим ведомством.



Кроме того, Лондон "устанавливает порядок передачи российских замороженных активов на восстановление Украины".



В мае премьер Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон уже ввел санкции против более чем 1,5 тыс. физических и юридических лиц России, заморозив активы в Великобритании на сумму более 18 млрд фунтов стерлингов.



По его словам, санкции Лондона затронули торговлю товарами между Великобританией и Россией на сумму более 20 млрд фунтов стерлингов.