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Британия может ужесточить визовый режим для россиян
24.08.2022 18:50 Ольга Белозерова

Британия может ужесточить визовый режим для россиян

В Великобритании не исключают возможности ужесточения визового режима для россиян. С таким заявлением выступил министр обороны королевства Бен Уоллес в эфире радио ВВС.

В то же время Уоллес выразил сомнение в необходимости введения полного запрета.

"Я, безусловно, думаю, что мы можем ужесточить условия по нашим визам. Я не уверен, что полный запрет - это правильный путь", - сказал он. 

Уоллес отметил, что этот вопрос должен изучить министр иностранных дел. 

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