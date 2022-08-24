Британия может ужесточить визовый режим для россиян
В Великобритании не исключают возможности ужесточения визового режима для россиян. С таким заявлением выступил министр обороны королевства Бен Уоллес в эфире радио ВВС.
В то же время Уоллес выразил сомнение в необходимости введения полного запрета.
"Я, безусловно, думаю, что мы можем ужесточить условия по нашим визам. Я не уверен, что полный запрет - это правильный путь", - сказал он.
Уоллес отметил, что этот вопрос должен изучить министр иностранных дел.