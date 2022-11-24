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Британия: Иран угрожает глобальной безопасности
24.11.2022 18:56 Алина Груднева

Британия: Иран угрожает глобальной безопасности

Расширение ядерной программы Ирана угрожает глобальной безопасности.

 
Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.
 
"Иран продолжает расширять свою ядерную программу. Это еще одно свидетельство опасности, которую режим представляет для глобальной безопасности", — сказал министр. 
 
По словам Клеверли, режим, который жестоко угнетает собственный народ, будет угрожать друзьям и союзникам Великобритании.
 
"Иран никогда не должен получить ядерное оружие", - констатировал он.

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