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Британия и США сделали России жесткое предупреждение из-за Запорожской АЭС
20.08.2022 10:59 Алина Груднева

Британия и США сделали России жесткое предупреждение из-за Запорожской АЭС

Британия и США предупредили Россию о том, что удар по Запорожской АЭС будет нарушением пятой статьи НАТО.

 
Первым об этом написал депутат Палаты общин и председатель спецкомитета по обороне Соединенного Королевства Тобиас Элвуд.
 
"Любое умышленное повреждение, что повлечет потенциальную утечку радиации на украинском ядерном реакторе, будет нарушением статьи 5 НАТО", — отметил он.
 
Солидарность с ним выразил член Палаты представителей США Адам Кинзингер от штата Иллинойс.
 
"Это даже не обсуждается. Любая утечка убьет людей в странах НАТО, поэтому это автоматически статья 5", — отметил Кинзингер.
 
В ответ российское посольство в Германии отправило заявление МО РФ о том, что украинцы якобы готовят "провокации" на захваченной россиянами электростанции.

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