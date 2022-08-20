



Британия и США сделали России жесткое предупреждение из-за Запорожской АЭС

Британия и США предупредили Россию о том, что удар по Запорожской АЭС будет нарушением пятой статьи НАТО.

Первым об этом написал депутат Палаты общин и председатель спецкомитета по обороне Соединенного Королевства Тобиас Элвуд.

"Любое умышленное повреждение, что повлечет потенциальную утечку радиации на украинском ядерном реакторе, будет нарушением статьи 5 НАТО", — отметил он.

Солидарность с ним выразил член Палаты представителей США Адам Кинзингер от штата Иллинойс.

"Это даже не обсуждается. Любая утечка убьет людей в странах НАТО, поэтому это автоматически статья 5", — отметил Кинзингер.

В ответ российское посольство в Германии отправило заявление МО РФ о том, что украинцы якобы готовят "провокации" на захваченной россиянами электростанции.