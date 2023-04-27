



Британия и Германия будут вместе работать над созданием танковых боеприпасов

Великобритания и Германия будут вместе работать над следующим этапом разработки усовершенствованных бронебойных боеприпасов для танков. Об этом заявило министерство обороны Великобритании, добавив, что они также открыты для других стран, присоединяющихся к сотрудничеству.



“Стандартизированные боеприпасы не только принесут пользу сотрудничеству на поле боя со многими нашими союзниками по НАТО, но и имеют важный экспортный потенциал для партнеров из оборонной промышленности Великобритании и Германии”, — заявил в четверг министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

