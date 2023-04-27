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Британия и Германия будут вместе работать над созданием танковых боеприпасов
27.04.2023 13:54 Ирина Демьянова

Британия и Германия будут вместе работать над созданием танковых боеприпасов

Великобритания и Германия будут вместе работать над следующим этапом разработки усовершенствованных бронебойных боеприпасов для танков. Об этом заявило министерство обороны Великобритании, добавив, что они также открыты для других стран, присоединяющихся к сотрудничеству.

“Стандартизированные боеприпасы не только принесут пользу сотрудничеству на поле боя со многими нашими союзниками по НАТО, но и имеют важный экспортный потенциал для партнеров из оборонной промышленности Великобритании и Германии”, — заявил в четверг министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
 

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