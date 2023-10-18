



Британия и ЕС: выяснить, кто стоял за атакой в Газе, и наказать

В Евросоюзе и Великобритании отметили, что до сих пор "неизвестно", кто стоял за ударом по арабской больнице "Аль-Ахли" в городе Газа.



Глава европейской дипломатии Жозепп Боррель призвал это выяснить и наказать виновных.



Аналогичным образом высказался британский министр Эндрю Гриффит в комментарии Times Radio.



"Я не намерен спекулировать на эту тему или пытаться приписывать кому-то ответственность. Я не думаю, что кто-либо из нас знает об этом. Мы будем работать с союзниками, чтобы попытаться разобраться в том, что произошло", - сказал министр.



Канцлер Германии Олаф Шольц также призвал к тщательному расследованию взрыва, в результате которого, по разным оценкам, погибли от 300 до 500 человек.



Арабские страны и ХАМАС обвиняют в ударе на больницу в Газе ЦАХАЛ, в то время, как в Израиле предоставили уже несколько доказательств того, что причиной трагедии стала неудачно запущенная по Израилю ракета палестинских террористов.

