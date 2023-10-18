Новости » Политика
Британия и ЕС: выяснить, кто стоял за атакой в Газе, и наказать
18.10.2023 09:41 Алина Груднева

Британия и ЕС: выяснить, кто стоял за атакой в Газе, и наказать

В Евросоюзе и Великобритании отметили, что до сих пор "неизвестно", кто стоял за ударом по арабской больнице "Аль-Ахли" в городе Газа.

Глава европейской дипломатии Жозепп Боррель призвал это выяснить и наказать виновных.

Аналогичным образом высказался британский министр Эндрю Гриффит в комментарии Times Radio.

"Я не намерен спекулировать на эту тему или пытаться приписывать кому-то ответственность. Я не думаю, что кто-либо из нас знает об этом. Мы будем работать с союзниками, чтобы попытаться разобраться в том, что произошло", - сказал министр.

Канцлер Германии Олаф Шольц также призвал к тщательному расследованию взрыва, в результате которого, по разным оценкам, погибли от 300 до 500 человек.

Арабские страны и ХАМАС обвиняют в ударе на больницу в Газе ЦАХАЛ, в то время, как в Израиле предоставили уже несколько доказательств того, что причиной трагедии стала неудачно запущенная по Израилю ракета палестинских террористов.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы