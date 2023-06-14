



Британия и ЕС не могут договориться, куда пойдут $2,9 млрд от продажи "Челси"

В Великобритании и Европейском Союзе возникли разногласия по поводу того, как использовать $2,9 млрд после продажи российским олигархом под санкциями Романом Абрамовичем футбольного клуба "Челси", пишет The Telegraph.



По информации источников, когда Абрамович продал клуб почти 13 месяцев назад, соглашением предполагалось, что деньги будут направлены на помощь жертвам войны в Украине, а также поддержку долгосрочных работ по восстановлению. Однако средства остаются замороженными на банковском счете в Великобритании из-за консультаций между британским правительством и ЕС.



ЕС настаивает на том, чтобы деньги были потрачены непосредственно на восстановление Украины, а не на пострадавших от войны. Независимый фонд, созданный Майком Пенроузом, бывшим исполнительным директором Unicef в Великобритании, не понимает позиции правительства по этому вопросу. Фонд готов приступить к работе сразу после получения средств, поскольку гуманитарный кризис в Украине обострился после затопления Каховской ГЭС Россией.

Издание обратилось к правительству для объяснения задержек, но там отказались назвать причиной ЕС.



"Мы хотим, чтобы Украина как можно скорее почувствовала выгоду от этих денег, особенно с учетом недавнего разрушения Каховской дамбы, но мы должны защитить целостность нашего санкционного режима", – сказал источник.



Представитель правительства добавила: "Доходы от продажи футбольного клуба "Челси" заморожены на банковском счете в Великобритании, а независимые эксперты создают фонд для управления и распределения денег на гуманитарные цели в Украине. Затем нужно будет подать заявку на получение лицензии, чтобы перевести средства в фонд" .



Абрамович под давлением санкций продал Челси за $2,9 млрд консорциуму инвесторов во главе с американским миллиардером Тоддом Бэли в мае прошлого года. Деньги от продаж клубу предназначались для благотворительного фонда поддержки гуманитарных проектов для Украины.



Правительство Великобритании после продажи клуба заявило, что деньги будут храниться на счету в британском банке. Заявлялось, что Великобритания будет сотрудничать с Еврокомиссией и Португалией, гражданином которой является Абрамович, чтобы обеспечить соблюдение санкций и определить назначение средств.