



Британия до сих пор не отдала Украине деньги от продажи "Челси"

Уже почти год прошел с момента продажи лондонского "Челси". Напомним, что в мае 2022 бывший владелец лондонского клуба российский олигарх Роман Абрамович, под натиском властей Великобритании, был вынужден избавится от своего любимого детища.



Команду приобрел американский консорциум во главе с Тоддом Боэли. При этом 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, вырученных от продажи должна была получить Украина, в качестве помощи на восстановление от российской оккупации.



Сумму потратят на гуманитарные проекты, поддерживающие медицинские, образовательные и жилищные программы для украинцев. Однако, по информации Bloomberg, деньги все еще в Британии, а процесс их передачи сильно затягивается.



Отмечается, что это связано с одобрением правительства Великобритании, которое занимает больше времени, чем планировалось. Бывший исполнительный директор UNICEF Майк Пенроуз также заявил, что кроме этого, существуют проблемы с коммуникацией между Объедененным Королевством и Евросоюзом.

Пенроуз занимается запуском фонда. По его словам, команда уже оформила все необходимые документы и составила шорт-лист инвестиционных менеджеров по надзору за средствами.

Как сообщил изданию источник, на практике предоставление помощи оказались очень сложным, прежде всего с юридической точки. Нужно решить ряд проблем, прежде чем Украина сможет увидеть эти деньги. Однако, когда это произойдет, неизвестно.