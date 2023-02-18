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Британия даст Украине дальнобойные боеприпасы и ПВО
18.02.2023 15:54 Алина Груднева

Британия даст Украине дальнобойные боеприпасы и ПВО

Великобритания поставит Украине дальнобойные боеприпасы и систему ПВО.

Такое заявление 18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности сделал премьер-министр Риши Сунак.

"Нам нужна военная стратегия в отношении Украины. Путин думает, что Запад устал от помощи Украине, но это не так", - сказал он.

По словам британского премьера, сейчас западным странам важно удвоить военную поддержку Украины.

"Мы будем поставлять дальнобойные боеприпасы и системы ПВО", - отметил Сунак.

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