



Британия даст Украине дальнобойные боеприпасы и ПВО

Великобритания поставит Украине дальнобойные боеприпасы и систему ПВО.



Такое заявление 18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности сделал премьер-министр Риши Сунак.



"Нам нужна военная стратегия в отношении Украины. Путин думает, что Запад устал от помощи Украине, но это не так", - сказал он.



По словам британского премьера, сейчас западным странам важно удвоить военную поддержку Украины.



"Мы будем поставлять дальнобойные боеприпасы и системы ПВО", - отметил Сунак.

