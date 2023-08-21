



БРИКС хочет пригласить присоединиться несколько стран

На саммите БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР) могут пригласить присоединиться к блоку несколько стран, пишет Financial Times со ссылкой на источники.



По данным журналистов, Аргентина, Саудовская Аравия и Индонезия могут стать новыми членами БРИКС. При этом критерии приема новых членов еще не определены – их нужно согласовать лидерам блока.



По данным издания вопрос о расширении БРИКС стал поводом для разногласий между правительствами Китая и Индии – должен ли блок защищать экономические интересы развивающихся стран или стать политической силой, бросающей вызов Западу.



Саммит БРИКС запланирован в ЮАР на 22 – 24 августа. На встречу приглашены лидеры около 60 стран.