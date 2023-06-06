



Бригада Голани приняла участие в учениях “Африканский лев” в Марокко

Делегация из 12 солдат и командиров элитного подразделения бригады Голани ЦАХАЛа присоединилась к международным учениям “Африканский лев-2023” в Марокко в воскресенье, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.



ЦАХАЛ впервые участвует в многонациональных учениях, в которых принимают участие около 18 стран и 8000 солдат из армии США, Марокко и Ганы.



Делегация бригады Голани из 12 человек, в которую входят высококвалифицированные комбатанты и командиры, в воскресенье отправилась в Марокко, чтобы принять участие в этой совместной тренировке. В течение предстоящих двух недель солдаты бригады Голани сосредоточатся на ряде разнообразных боевых задач – испытания будут включать в себя тактику ведения боевых действий в городских условиях. Солдаты повысят свои навыки в асимметричной войне и специализированных подземных операциях.



Кульминацией тренировок станут совместные учения с участием всех участвующих сил, где они закрепят свой коллективный опыт учений.



Основная цель учений “Африканский лев” – укрепление связи между странами-участницами и способствование взаимному обучению между иностранными армиями. Участвуя в многонациональной платформе, ЦАХАЛ стремится укреплять международные отношения и расширять сотрудничество в сфере обороны и безопасности.