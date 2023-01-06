



Brexit: тысячи британцев были изгнаны из стран ЕС

Более двух тысяч граждан Великобритании получили приказ покинуть страны-члены ЕС в период между окончанием переходного периода Brexit и сентябрем прошлого года.



Об этом сообщает The Guardian.



Квартальные данные, опубликованные Евростатом, показывают, что с 1 января 2021 года, когда британские граждане лишились права на свободное передвижение внутри ЕС, до третьего квартала прошлого года в общей сложности 2285 граждан Великобритании были высланы.



Отмечается, что в данных не указано, почему людям было приказано покинуть ту или иную страну, поэтому не все высылки могли быть связаны с ограничениями на проживание. Однако эксперты говорят, что цифры представляют собой "наиболее яркое напоминание" о последствиях Brexit.



"Британские граждане теперь являются гражданами третьих стран в ЕС и, как таковые, подпадают под действие внутренних иммиграционных законов", - сказала профессор Микаэла Бенсон из Ланкастерского университета.



По статистике, на Швецию приходится почти половина (1050) всех британских граждан, которым было приказано покинуть страну за этот период, а на Нидерланды - почти треть (615). Мальта приказала покинуть свою территорию 115 гражданам Великобритании, Франции - 95, Бельгии - 65, Дании - 40, Германии - 25 и Австрии - 10, в то время как некоторые страны с большим населением британцев, включая Испанию, Португалию и Италию, не сообщали о приказах о высылке.