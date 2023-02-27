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Бразилия впустила военные корабли Ирана, несмотря на давление США
27.02.2023 19:28 Алина Груднева

Бразилия впустила военные корабли Ирана, несмотря на давление США

В Рио-де-Жанейро пришвартовались два иранских военных корабля.

По данным Reuters, новое правительство Бразилии дало на это разрешение, несмотря на давление со стороны США.

В частности, в воскресенье, 26 февраля, в порту пришвартовались корабли IRIS Makran и IRIS Dena. Американское посольство в Бразилии пока что не прокомментировало ситуацию.

Уточняется, что в феврале Бразилия уступила давлению США и отклонила просьбу Ирана относительно того, чтобы военные корабли могли пришвартоваться Рио-де-Жанейро.

Тем не менее, заместитель начальника штаба ВМС Бразилии вице-адмирал Карлос Эдуардо Орта Аренц дал свое согласие на такие действия на период с 26 февраля по 4 марта.

 

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