



Бразилия впустила военные корабли Ирана, несмотря на давление США

В Рио-де-Жанейро пришвартовались два иранских военных корабля.



По данным Reuters, новое правительство Бразилии дало на это разрешение, несмотря на давление со стороны США.



В частности, в воскресенье, 26 февраля, в порту пришвартовались корабли IRIS Makran и IRIS Dena. Американское посольство в Бразилии пока что не прокомментировало ситуацию.



Уточняется, что в феврале Бразилия уступила давлению США и отклонила просьбу Ирана относительно того, чтобы военные корабли могли пришвартоваться Рио-де-Жанейро.



Тем не менее, заместитель начальника штаба ВМС Бразилии вице-адмирал Карлос Эдуардо Орта Аренц дал свое согласие на такие действия на период с 26 февраля по 4 марта.



