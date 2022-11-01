



Бразилия: сторонники проигравшего выборы Жаира Болсонару заблокировали дороги

После объявления победы Лулы да Силвы на президентских выборах в Бразилии сторонники нынешнего президента Жаира Болсонару в знак протеста начали массово блокировать дороги.



Для страны это чревато нарушением графика поставок, поскольку грузовые перевозки в Бразилии в основном осуществляется автотранспортом.



Организаторами протестных акций выступили как грузоперевозчики, так и работники сельского хозяйства: фермеры, агропромышленные компании и профсоюзы.



Вчера вечером по всей стране было зафиксировано 338 перекрытий дорог в 26 регионах. В ряде случаев полиция не только не препятствовала акциям, но и поддерживала сторонников Болсонару.



Больше всего перекрытий трасс дорожные службы насчитали в южном штате Рио-Гранде-ду-Сул — 47 случаев блокировки.



В крупнейшем аэропорте Бразилии Гуарульос в Сан-Паулу были отменены рейсы из-за блокировок близлежащих дорог.



Судья Верховного суда и председатель ЦИК Александре де Мораес вечером 31 октября дал прямой приказ Дорожной полиции разблокировать дороги. В случае неповиновения ведомства начальнику полиции Сильвинею Васкесу грозит штраф до 100 тысяч реалов за каждый час, а также отстранение от должности и арест.



Федеральная прокуратура обязала директора дорожной полиции Васкеса в течение 24 часов отчитаться о предпринятых мерах.



В ночь на 1 ноября дорожной полиции удалось разблокировать 132 перекрытия дорог. Операции по наведению порядка на трассах продолжаются по всей стране.