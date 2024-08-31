



Бразилия блокирует X за отказ соблюдать приказ Верховного суда

Судья Верховного суда Бразилии, Александр де Мораэс, издал приказ о блокировке социальной сети X (ранее известной как Twitter) на территории страны.



Как сообщает The New York Times, это решение связано с отказом владельца X Илона Маска назначить юридического представителя для участия в судебном процессе и выполнить указание Мораэса закрыть аккаунты, которые судья посчитал вредными для демократического процесса. Приказ был опубликован на бразильском новостном сайте Poder 360.



Судья установил крайний срок для телекоммуникационных компаний и технологических гигантов, обязав их удалить X из магазинов приложений и платформ. Apple и Google получили пять дней на удаление приложения из своих магазинов. Бразильское телекоммуникационное агентство Anatel подтвердило получение приказа, и интернет-провайдеры в стране обязаны выполнить его в течение 24 часов.



Приказ судьи Мораэса не только блокирует доступ к X по всей стране, но и делает преступлением использование приложения через виртуальную частную сеть (VPN). Любой, кто будет пойман на использовании X через VPN, может столкнуться с ежедневным штрафом в размере 50 000 бразильских реалов (примерно 8 900 долларов США).



Кроме того, судья Мораэс заморозил банковские счета провайдера интернет-услуг SpaceX Starlink в Бразилии, чтобы усилить давление на Маска для выполнения судебного приказа. SpaceX, как и X, является частной компанией, которая в основном принадлежит Маску, и X задолжал 3 миллиона долларов в виде неоплаченных штрафов, связанных с делом в Бразилии. Накануне судья Мораэс пригрозил полностью запретить X на территории Бразилии, если компания не назначит юридического представителя в стране. Срок истек без каких-либо изменений в делах суда, и судья выполнил свою угрозу.



Starlink выразил свое несогласие с приказом и пообещал оспорить решение. Компания даже пригрозила сделать свои услуги бесплатными для клиентов, чтобы обойти приказ судьи.



Юридическая борьба между судьей Мораэсом и Маском продолжается уже несколько месяцев. Судья Верховного суда также является избирательной властью Бразилии и наблюдает за выполнением приказов кандидатов, призывая их воздерживаться от распространения ложной информации через интернет и социальные сети.



Сообщается, что президентские выборы в Бразилии 2022 года между скандальным действующим президентом Жаиром Болсонару и его соперником, бывшим президентом Луисом Инасиу Лула да Силвой, сопровождались многочисленными попытками представить избирателям ложную информацию. До недавнего времени судья Мораэс был президентом Высшего избирательного суда страны, что дало ему право требовать удаления контента, нарушающего предыдущие судебные приказы. Судья также заблокировал мессенджер Telegram за отказ заморозить аккаунты, которые нарушают приказы суда, но блокировка была снята после выполнения требований.



Маск охарактеризовал приказы Мораэса по удалению или заморозке аккаунтов, распространяющих дезинформацию, как "цензурные". В начале этого месяца Маск подтвердил свое нежелание соблюдать судебные приказы, закрыв бразильский офис X, чтобы "обеспечить безопасность нашего персонала". Команда X по международным правительственным делам также пообещала опубликовать все "незаконные требования судьи де Мораэса и все связанные с ними судебные документы".