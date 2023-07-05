



Братья по оружию: либо призывайте харедим, либо подадим в суд

Родители будущих солдат ЦАХАЛа совместно с протестным движением "Братья по оружию" отправили письмо министру обороны Йоаву Галанту и премьер-министру Биньямину Нетаниягу.



Они предупредили, что намерены подать в БАГАЦ, если правительство не начнет процедуру призыва харедим.



Закон, срок действия которого истек на этой неделе, устанавливал ежегодные доликвоты на призывников-харедим в ЦАХАЛ и санкционировал ешивы, которые не соответствуют этим нормам.



Согласно документу, есть два "адаптационных периода": первый закончился в 2020 году, а второй - 30 июня 2023 года. Окончание второго периода означает, что государство больше не имеет законных полномочий продолжать не вербовать подходящих ультраортодоксальных граждан.



В письме сказано, что план правительства является "непропорциональным и необоснованно наносящим ущерб населению, приверженному военной или гражданской службе".



"Он подрывает право на равенство и запрет на дискриминацию, вытекающие из Основного закона, а также противоречит всем постановлениям и позициям БАГАЦа по вопросу о наборе учащихся ешивыю План не регулируется в соответствии с требованиями Основного закона", - сказано в заявлении.



В письме утверждается, что правительство не принимает меры по набору призывников-харедим. В связи с этим родители будущих бойцов ЦАХАЛа намерены подать в суд.



"В то время как «Братья по оружию" защищают государство, правительственный союз уклоняющихся от призыва создает теневой план без закона, вместо того, чтобы расширять круг тех, кто служит. Мы не примиримся с сомнительным планом уклонения от призыва, и если эта противоправная ситуация не изменится, мы обратимся в БАГАЦ, чтобы пресечь новый договор о реальном распределении бремени службы", — сказано в заявлении.





