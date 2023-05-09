



Брат Смотрича: больше не буду голосовать за фракцию Бен-Гвира

Старший брат министра финансов Товия Смотрич раскритиковал "Оцма Йегудит" за решение вернуться к голосованию после начала операции ЦАХАЛа в Газе под названием "Щит и стрела".



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"На следующих выборах я, вероятно, больше не буду голосовать за фракцию, частью которой будет Бен-Гвир", - сказал он.



По словам Смотрича, многого он от Бен-Гвира не ждал, но "ждал хотя бы минимального уровня ответственности за государство".



"Он просто не может с собой ничего поделать", - добавил он.

