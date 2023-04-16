



Брат перерезал горло сестре и привез ее на станцию MADA в Арад



26-летняя женщина из бедуинского города Кусейфа на юге Израиля была убита рано утром в воскресенье, полиция арестовала ее брата по подозрению в убийстве.



Жертва, которой перерезали горло, была доставлена в медицинскую станцию в Араде, обслуживаемую службой скорой помощи "Маген Давид Адом", где сотрудники констатировали ее смерть.



По данным СМИ, 28-летний брат привез ее на станцию, и там сказал: "Я зарезал ее".



Сотрудники полиции начали расследование убийства, арестовали брата. Полицейские пытаются установить, где было совершено предполагаемое убийство.



По данным группы по борьбе с насилием The Abraham Initiatives, с начала года в результате инцидентов с применением насилия были убиты 49 представителей арабской общины. По данным организации, 46 из них были убиты в результате стрельбы.