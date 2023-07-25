



Брат Нетаниягу заподозрил Байдена в "проблемах с психикой"

Брат премьер-министра Биньямина Нетаниягу поставил под сомнение психическую уравновешенность президента США Джо Байдена, но потом взял свои слова назад.



Соответствующее заявление Идо Нетаниягу сделал в интервью "КАН", комментируя тот факт, что американский лидер открыто выступает против правовой реформы в Израиле.



"Я не знаю, в каком он находится психическом состоянии", — сказал он.



По словам брата Нетаниягу, администрация Байдена использует правовую реформу в качестве "предлога" для того, чтобы не приглашать премьер-министра Израиля в Белый Дом. Позже он взял свои слова о психическом состоянии Байдена назад, оправдавшись тем, что "неудачно выразился".



"Я не ставлю под сомнение психическое состояние президента Байдена или то, что он большой друг Израиля", — оправдался он.